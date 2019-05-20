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В Москве проверяют телецентр "Останкино" из-за угрозы взрыва

Ранее неизвестные сообщили о минировании двух колледжей полиции в столице

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра по адресу: улица Академика Королева, 12. Сейчас здание осматривают кинологи на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник были "заминированы" два колледжа полиции в Москве и две школы. На время проверки учащиеся были эвакуированы. Во всех случаях угроза взрыва оказалось ложной.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.

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