Более 150 придомовых территорий подтопило в двух районах на Кубани

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Более 150 придомовых территорий из-за прошедших дождей подтопило в Мостовском и Отрадненском районах на Кубани, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому края объявило экстренное предупреждение из-за сильных осадков и ветра, порывы которого местами могут достигать 20 м/с. В юго-восточных, юго-западных районах края и на Черноморском побережье прогнозировали подъемы уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Раннее сообщалось, что в результате схода воды с гор и подъема воды в дренажных и ливневых каналах в станице Баговская в Мостовском районе на Кубани подтопило 120 придомовых территорий.

"В поселке Псебай Мостовского района в ходе обследования территорий выявлено 30 частных домовладений с подтопленной придомовой территорией. В станице Передовая Отрадненского района вследствие дождевого паводка произошло подтопление 5 придомовых территорий", - сообщили в ведомстве по состоянию на 13:00 мск.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов сообщил ТАСС, что из зоны подтопления эвакуировали порядка 10 человек. "Проводится весь комплекс предупредительных мероприятий: работают комиссии, они проводят подворовый обход с целью оценки ущерба, осматриваются инженерные сооружения, мосты, водоспускные трубопроводы", - сказал он, добавив, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, водоснабжение и электроснабжение не нарушено. В администрации района сообщили агентству, что в поселке Псебай из-за случившегося перекрыли движение через реку Дальняк, существуют альтернативные проезды.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС уточнили, что дожди будут идти до конца суток по всей южной территории края, наиболее опасная ситуация сохранится в предгорных районах. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся в ночь на 21 мая.