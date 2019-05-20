Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение техники безопасности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нарушение техники безопасности при сварке привело к хлопку топливных паров на АЗС в Серпухове, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, рабочие, которые проводили сварку, нарушили элементарные правила техники безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на АЗС в Северном проезде в Серпухове во время сварочных работ произошел хлопок 25-кубовой пустой емкости для топлива. Предварительно, погибли трое человек и еще четверо получили травмы.