Трое россиян перевернулись на лодке на озере в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая. /ТАСС/. Гражданин России погиб в Восточной Финляндии в общине Китеэ недалеко от границы с Россией в воскресенье вечером в результате несчастного случая в воде озера Пюхяярви. Об этом сообщила в понедельник полиция Финляндии.

"Полиция, спасатели и службы первой помощи получили в воскресенье в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) сообщение о человеке, оказавшемся в воде озера Пюхяярви в общине Китеэ. Согласно сообщению, трое мужчин из России плыли по озеру на весельной лодке, которая перевернулась", - отметили в полиции.

Там указали, что "двоим удалось впоследствии самостоятельно доплыть до берега". "Третьего пассажира лодки - 58-летнего мужчину - спасатели подняли из воды без признаков жизни", - констатировала полиция. Ведомство проводит расследование случившегося.

В посольстве РФ в Финляндии ТАСС подтвердили, что погибший - гражданин России.

"Полиция проинформировала консульский отдел посольства о случившемся. Речь действительно идет о гражданине России. Родственники в курсе. Все необходимые процедуры будут проведены", - сообщила пресс-атташе посольства Наталья Вежливцева.