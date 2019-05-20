В Курске прошла массовая эвакуация людей в ТЦ и на вокзале из-за сообщений о минировании

КУРСК, 20 мая. /ТАСС/. Массовая эвакуация людей прошла в четырех торговых центрах и на железнодорожном вокзале Курска после сообщений о минировании, поступивших в экстренные службы. После проверки зданий эти сообщения не подтвердились, сообщил журналистам замгубернатора региона Михаил Горбунов.

"В очередной раз прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий. Принято решение ввести режим "Повышенная готовность". Была проведена эвакуация людей, здания осмотрели сотрудники спецслужб, Росгвардии, УМВД, кинологи. К счастью, сообщение не подтвердилось", - сказал Горбунов.

Сообщения о минировании четырех ТЦ, а также железнодорожного вокзала в Курске поступили в понедельник после 15:00 мск в экстренные службы региона. Одновременно с этим в центре города произошло возгорание электрического щита в здании областного драматического театра, оперативно ликвидированное пожарными.