СК обжалует отмену прокуратурой дел против женщины, оставившей дочь в поликлинике в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следствие обжалует решение прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении женщины, оставившей свою дочь в поликлинике в Москве. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственные органы ГСУ СК России по Москве, не согласившись с принятым решением межрайонного прокурора, направили жалобу и все необходимые документы для объективно разрешения в вышестоящее подразделение надзорного ведомства", - сообщила Иванова.

По данным следствия, Мария Рудницкая вместе с ее 27-летним сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику на севере Москвы и бросили там одну. "Таким образом, у следствия есть все основания полагать, что мужчина и женщина создали такие условия, которые могли повлечь неизгладимые последствия для ребенка, в том числе опасность для его жизни и здоровья. Также не исключалась и возможность совершения противоправных действий в отношении малолетней девочки со стороны третьих лиц", - отметила представитель ГСУ.

По ее словам, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия в рамках дополнительной процессуальной проверки. Следователи намерены дать объективную юридическую оценку всем фактам, связанных с оставлением ребенка без обеспечения условий его безопасности.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка"), дело в отношении матери ребенка и ее сожителя выделено в отдельное производство. В понедельник в суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Женщина и ее сожитель были освобождены в зале суда.