{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м
Описание
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Крупный автомобильный салон загорелся в Центральном районе Кемерова. Открытым пламенем охвачена кровля и верхний этаж здания, на месте работают пожарные, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

"На месте работают 14 единиц техники, горит кровля автосалона, информации о пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, а его площадь составляет 1 тыс. кв. м.

Автосалон находится в центре города на Октябрьском проспекте. Рядом с ним расположена АЗС, а также ряд административных зданий и жилые дома. Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.

В новость были внесены изменения (17:51 мск) - добавлена информация про площадь пожара. 

Теги
РоссияКемеровская область
AFP: Эйфелева башня закрыта из-за мужчины, пытающегося на нее взобраться
Всех туристов срочно эвакуировали
Читать полностью