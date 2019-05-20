В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Крупный автомобильный салон загорелся в Центральном районе Кемерова. Открытым пламенем охвачена кровля и верхний этаж здания, на месте работают пожарные, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве добавили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, а его площадь составляет 1 тыс. кв. м.

"На месте работают 14 единиц техники, горит кровля автосалона, информации о пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Автосалон находится в центре города на Октябрьском проспекте. Рядом с ним расположена АЗС, а также ряд административных зданий и жилые дома. Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.

В новость были внесены изменения (17:51 мск) - добавлена информация про площадь пожара.