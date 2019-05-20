В Новосибирской области школьники отравилась неизвестным веществом

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Школьники младших классов отравились неизвестным веществом в поселке Чаны Новосибирской области, сообщила пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

"Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения об отравлении детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе р. п. Чаны Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службах СУ СК, регионального Минздрава ТАСС и районной администрации на вопрос о числе пострадавших школьников не ответили. По данным новосибирских изданий, речь идет о 15-и учениках второго класса местной школы №2.

Как сообщили ТАСС в районной администрации, один из учеников принес в школу крысиный яд. Дети начали его пробовать, после чего стали жаловаться на боль в животе. Их доставили в больницу. По информации администрации района, никто серьезно не пострадал.

Следствием установлено, что в районную поликлинику с подозрением на отравление поступили учащиеся младших классов. Им была оказана помощь, после чего на место прибыли сотрудники следственного отдела, инициировавшие проведение проверки. Вещество, которое употребляли дети, в настоящий момент устанавливается.