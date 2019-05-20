Уголовное дело о взяточничестве возбуждено против замминистра сельского хозяйства Кубани

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства по подозрению в получении взятки, также дело возбуждено в отношении начальника одного из управлений министерства, сообщили журналистам в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйства и сельскохозяйственной кооперации данного министерства. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что замминистра сельского хозяйства региона с 2017 года руководил комиссией по предоставлению грантов. По предварительной версии, в 2019 году грант решила получить председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, начальник управления министерства сообщил, что ей якобы могут отказать и потребовал 4 млн рублей. Он получил от женщины эти деньги и передал их заместителю министра.