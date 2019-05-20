Пожарные ликвидировали открытое горение в автосалоне в Кемерове

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Открытое горение в автосалоне в Кемерове ликвидировано, пожарные ведут проливку конструкций. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Локализация [объявлена] в 21:59 (17:59 мск). Ведется проливка конструкций, открытого горения нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МЧС РФ, в 17:30 мск поступило сообщение о пожаре в автосалоне Hyundai. Загорелась крыша на площади 1 тыс. кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет.