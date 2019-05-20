Власти Адыгеи ввели режим ЧС в сельском поселении, пострадавшем от града

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в понедельник в Тимирязевском сельском поселении Майкопского района, имуществу жителей которого причинен ущерб выпавшим в воскресенье градом, сообщил ТАСС в понедельник руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Вячеслав Лотаков.

Ранее сообщалось, что град, выпавший в Майкопском районе Адыгеи 19 мая, повредил крыши 50 частных домов и нанес ущерб 150 приусадебным участкам. Специально созданная властями комиссия оценивает причиненный стихией ущерб.

"По последним данным спецкомиссии, в Тимирязевском сельском поселении от града пострадало 97 домовладений (земельные участки с расположенными на них домами, хозпостройками и огородами). Введен режим чрезвычайной ситуации. От града также пострадала кровля детского сада в поселке Цветочный. По результатам работы комиссии руководство Майкопского района и республики примут решение, в каком именно объеме пострадавшим будет оказана помощь", - сказал руководитель комитета.

Размер градин составил 25-30 мм в диаметре. Стихия повредила кровли домов и хозстроений из шифера, а также побила посадки овощей на приусадебных участках, ущерб здоровью жителям поселения не причинен, уточнил ТАСС начальник единой дежурной диспетчерской службы Майкопского района Геннадий Юрченко.

В связи с подъемом уровня воды в реках Курджипс, Фарс и Ходзь власти также ввели режим повышенной готовности в трех сельских поселениях республики - Краснооктябрьском и Абадзехском Майкопского района и Ходзинском Кошехабльского района, добавил Лотаков.

По данным Гидрометцентра Адыгеи, в республике в ближайшие двое суток сохранится неблагоприятная погодная ситуация, связанная с сильными дождями, сопровождающимися грозами и градом.