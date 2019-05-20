В Москве арестовали начальника отдела полиции за покушение на мошенничество

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время по ходатайству следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Начальнику Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сообщила Иванова.

По данным следствия, начальник Столбовского отдела полиции со своим знакомым и неустановленными лицами с сентября 2014 года по август 2016 года ввели в заблуждение двух граждан. Они пообещали повлиять на решения, связанные с проведением в отношении граждан мероприятий по фактам возможных противоправных действий при получении страховых выплат. В результате обвиняемые получили под разными предлогами части ранее оговоренных сумм денежных средств в размере 6 млн рублей. 16 мая 2019 года обвиняемые назначили встречу потерпевшими с целью получения оставшихся частей требуемых денег, также на общую сумму 6 млн рублей, где их задержали с поличным.