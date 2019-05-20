Правоохранители и волонтеры ищут мальчика, пропавшего в Калуге по дороге в школу

ТАСС, 20 мая. Следственное управление СК РФ по Калужской области устанавливает обстоятельства пропажи мальчика, который утром 20 мая пошел в школу, но так и не появился там. Об этом в понедельник сообщило ведомство на своем сайте.

"Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета Российской Федерации в составе следственно-оперативной группы выехали на место происшествия. 20 мая утром мальчик ушел из дома, однако до школы не дошел", - говорится в сообщении. Уточняется, что сначала родители пытались найти мальчика сами, но когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

В УМВД по Калужской области ТАСС сообщили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с администрацией школы устанавливают круг людей, которые могут знать, где находится школьник.

В поисковой организации "Лиза Алерт" сообщили ТАСС, что поиски сконцентрированы в районе Поселковой улицы. Волонтеры обзванивают медицинские учреждения города, расклеивают ориентировки.