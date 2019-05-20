Нарушения промышленной безопасности стали причиной пожара в шахте "Уралкалия" в 2018 г.

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Пожар на шахте компании "Уралкалий" СКРУ-3 в Соликамске Пермского края, в результате которого в декабре 2018 года погибли девять человек, произошел из-за нарушения порядка организации и ведения огневых работ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Ранее Ростехнадзор не нашел нарушений при ликвидации аварии на шахте в Соликамске, спасательные работы также не вызвали замечаний. После ЧП власти региона заявили, что намерены усилить контроль за строящимися в крае шахтами.

"Причины аварии явились следствием нарушений требований установленных ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате совокупности организационных и технических причин, среди которых нарушение порядка организации и ведения огневых работ в стволе № 4, применение оборудования для газопламенной резки с использованием горючих углеводородов (пропан) и ручной электродуговой сварки", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По информации Ростехнадзора, источником возникновения пожара, вероятнее всего, явилось попадание раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола "Блокпур В" (ускоренный) при производстве несанкционированных огневых работ. Поддержанию горения материала податливого слоя способствовало наличие горючего материала опалубки (доски, брус) необработанного специальным противопожарным составом в соответствии с требованиями.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" СКРУ-3 в Соликамске произошел 22 декабря прошлого года. В стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек, восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек, сотрудники подрядной организации "УС-30", все они погибли. На момент трагедии шахта находилась на этапе строительства, добыча калийной руды там не велась.

По делу о пожаре проходят пять человек: начальник объекта и начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, два горных мастера и инженер по охране труда первой категории в компании "УС-30", все они находятся в СИЗО до 22 июня 2019 года.