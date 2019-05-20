Электроснабжение большей части населенных пунктов Приморья восстановили

ТАСС, 20 мая. Электроснабжение большей части населенных пунктов Приморского края, нарушенное в понедельник из-за сильного дождя и ветра, восстановили, сообщается на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании. Специалисты продолжают работы в южной части Приморья - Шкотовском и Находкинском районах.

"Специалисты Приморских электрических сетей [филиал АО "ДРСК"] в течение дня устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды. В настоящее время 26 оперативных бригад продолжают работы в южной части Приморского края - Шкотовском и Находкинском районах, в них задействованы 73 человека и 27 единиц техники", - говорится в сообщении.

По информации ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго, без электроснабжения на данный момент остается часть бытовых и промышленных потребителей во Владивостоке, Находкинском городском округе и Шкотовском районе, всего около 6 тыс. человек.

Как сообщалось, причиной отключения в понедельник электричества в разных частях 25 населенных пунктов Приморского края стал ветер с порывами до 27 м/с, принесенный вместе с дождями на Дальний Восток циклоном из Китая. Основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья.