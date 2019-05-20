Музей-театр "Булгаковский дом" заявил в полицию о пропаже знака с Патриарших прудов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский музей-театр "Булгаковский дом" заявил в полицию о пропаже знака с изображением силуэтов героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - Воланда, Коровьева и кота Бегемота - и подписью "Запрещено разговаривать с незнакомцами" с Патриарших прудов. Об этом в понедельник сообщила ТАСС исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.

Она напомнила, что в апреле 2018 года неизвестные лица украли знак с Патриарших прудов. В минувшую субботу, 18 мая, в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев табличку восстановили на своем историческом месте. "Сегодня ночью ее опять украли. Музей-театр "Булгаковский дом" по данному факту подал заявление в полицию", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, знак установили с одобрения властей. В частности, было получено разрешение представителей ГБУ "Автомобильные дороги", Департаментов жилищно-коммунального хозяйства и культурного наследия столичной мэрии, а также префектуры Центрального административного округа Москвы.

Склярова также добавила, что в связи с неоднократной кражей таблички, администрация музея-театра "Булгакова" приняла решение продавать всем желающим ее копии. Продажи будут открыты в сувенирной лавке музея, начиная со следующей недели.

Музей-театр "Булгаковский дом" является частным, открыт в 2004 году, расположен на Большой Садовой, 10. Дом по данному адресу упомянут в романе Булгакова. Здесь же находится городской Московский музей имени Булгакова.