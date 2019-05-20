СМИ: угрожавший броситься с Эйфелевой башни мужчина сдался спасателям

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Сорокалетний мужчина, залезший в понедельник по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям. Об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел днем. Одетому во все черное человеку удалось преодолеть все ограждения, находящиеся на парапетах башни, и вылезти на ее конструкции на уровне второго этажа. Оттуда он начал постепенно, без помощи какого-либо альпинистского оборудования карабкаться к вершине башни.

По данным телеканала, приблизительно через полтора часа (к 15:30 по местному времени, 16:30 мск) мужчина находился на высоте около 300 м, непосредственно под верхней смотровой площадкой. На место происшествия были вызваны две специальные группы - спасателей и полицейских, обученных действиям на Эйфелевой башне. Двое спасателей, спустившись со смотровой площадки на веревках, начали переговоры с мужчиной, которые затянулись на много часов. Лишь с наступлением темноты он согласился покинуть башню и сдался спасателям и полиции.

В последний раз башня полностью закрывалась для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого человека не совершать такой поступок. Он был успешно снят с конструкций, что представляло немалую опасность для самих спасателей. В 1996 году на вершину башни вскарабкался французский "человек-паук" Ален Робер.

Инцидент произошел в дни торжественного празднования 130-летия Эйфелевой башни. Она была построена по заказу правительства к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем демонтировать, однако Эйфель доказал тогда, что она имеет большое значение для различных физических опытов, в частности связанных с радиосвязью. В последние годы Эйфелеву башню посещают за год не менее 7 млн туристов.