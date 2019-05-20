МЧС ранее штрафовало сгоревший автосалон в Кемерово за нарушения пожарной безопасности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС РФ проводили последнюю проверку автосалона в Кемерово, в котором в понедельник произошел крупный пожар. В 2016 году, нашли несколько нарушений и накладывали штраф, но все нарушения затем были устранили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России в июле 2016 года проводило плановую проверку данного комплекса, в рамках которой были выявлены четыре нарушения и наложен административный штраф на ответственного за пожарную безопасность. По результатам внеплановой проверки в ноябре 2016 года все замечания были устранены", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, объект ввели в эксплуатацию в 2009 году. Он был оборудован пожарными кранами и автоматической установкой пожаротушения. В МЧС не уточнили, сработали ли эти системы при пожаре. В настоящее время сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины пожара и виновных в его возникновении.

Сообщение о возгорании в автосалоне в Кемерово, где, по данным справочника "2ГИС", располагались дилеры марок Hyundai и Skoda, поступило в 17:30 мск. Загорелась крыша на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 18:15 мск пожар ликвидировали на площади порядка 4 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.