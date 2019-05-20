В Нью-Йорке на 23-м этаже здания General Electric произошел пожар

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в понедельник днем на 23-м этаже здания General Electric в центре Нью-Йорка. Об этом сообщило в Twitter городское управление пожарной охраны.

"Вниманию всех пожарных расчетов, пожар в здании по адресу 570 Лексингтон-авеню, возгорание на 23-м этаже небоскреба", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, к зданию прибыли шесть пожарных расчетов. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

50-этажное здание высотой 200 м было построено в 1929-1931 годах, это 99-е по высоте здание на Манхэттене. В 1985 году оно было объявлено достопримечательностью Нью-Йорка и в 2004 году занесено в Национальный регистр исторических достопримечательностей.