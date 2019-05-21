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Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на лесопилке в Томске

Пострадавших нет

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске полностью ликвидирован к утру вторника, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"Пожар в поселке 2-й ЛПК полностью ликвидирован в 08:10 (04:10 мск). В общей сложности в тушении было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в понедельник днем на площадке под открытым небом, где складируют пиломатериалы. Пожару был присвоен четвертый, максимальный для Томска номер сложности. Тушение осложнялось сильным ветром, скорость которого достигала 18 м/с.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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