Летчик пострадал при крушении штурмовика морской пехоты США

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier упал в понедельник около населенного пункта Хэвлок (штат Северная Каролина). Летчик успел катапультироваться, но получил ранения, сообщил профильный интернет-портал Military.com.

"Место крушения оцеплено военными", - приводит портал данные Корпуса морской пехоты США. "Причина нештатной ситуации расследуется", - заверили в корпусе, не уточнив, какое задание выполнял экипаж боевого самолета.

По данным интернет-портала, катапультировавшийся пилот доставлен в медицинский центр, расположенной в 32,1 км к северо-западу от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт. AV-8B Harrier дислоцирован на этом военном объекте в Северной Каролине. Крушение не привело к гибели или ранению гражданских лиц.

На прошлой неделе истребитель ВВС США F-16 разбился недалеко от авиабазы в Калифорнии. Во время ЧП летчик также успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы F-16. По данным командования базы, 12 человек, которые находились в здании, пострадали.