Роспотребнадзор в Приамурье подал 24 иска вместе с родителями зараженных гепатитом детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Амурской области подал в суд 24 иска совместно с родителями зараженных гепатитом С онкобольных детей к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"Роспотребнадзором подано на данный момент в общей сложности 24 иска совместно с родителями к АОДКБ. Суммы исков - по 10-15 млн рублей", - сказал Воронин.

Он уточнил, что требования в исковых заявлениях - это оплата лечения (лекарств) и компенсация морального вреда.

Рассмотрение дела по одному такому исковому заявлению в этом суде уже началось. Суд решил, что оно будет закрытым, чтобы обеспечить защиту прав и интересов несовершеннолетнего, поскольку планируется озвучить диагнозы и сведения о частной жизни ребенка. После этого заседание перенесли в связи с необходимостью привлечения третьего лица.

Между тем, как сообщил тогда журналистам представитель АОДКБ, больница будет ходатайствовать о приостановлении судебного разбирательства до окончания расследования уголовного дела, возбужденного по факту заражения детей.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения.