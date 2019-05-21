В семи регионах РФ задержаны мошенники, заработавшие 1 млрд рублей на липовых диагнозах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в семи регионах России мошенников, заработавших 1 млрд рублей, ставя липовые диагнозы пенсионерам. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тыс. граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей", - сказала Волк.

По данным МВД, участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организатору колл-центров убеждали граждан пройти обследование, а затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. "Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тыс. рублей", - пояснила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются", - сообщила она.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей провели более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы.