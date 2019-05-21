{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура в Новосибирской области подтвердила факт отравления детей крысиным ядом

Состояние детей удовлетворительное

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура сообщила, что вещество, которым отравилось 13 детей в Новосибирской области - крысиный яд, и начала проверку действий органов профилактики, говорится во вторник в сообщении надзорного ведомства.

"Прокурор Чановского района Новосибирской области проводит проверку в связи с отравлениями учащихся 2 класса Чановской средней образовательной школы №2 <... Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики", - сообщает ведомство.

В прокуратуре уточнили, что 20 мая 13 малолетних детей поступили в приемный покой Чановской районной больницы, где им поставили диагноз "отравление ядовитым веществом (крысиный яд)". "Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сейчас, по информации регионального Минздрава, состояние детей удовлетворительное, они остаются под наблюдением врачей. Также проверку по факту отравления детей проводит СУ СК по Новосибирской области.

Теги
Новосибирская область
СМИ: три человека пострадали в Австралии при крушении вертолета
Катастрофа произошла на территории национального парка "Какаду"
Читать полностью