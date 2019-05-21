Прокуратура в Новосибирской области подтвердила факт отравления детей крысиным ядом

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура сообщила, что вещество, которым отравилось 13 детей в Новосибирской области - крысиный яд, и начала проверку действий органов профилактики, говорится во вторник в сообщении надзорного ведомства.

"Прокурор Чановского района Новосибирской области проводит проверку в связи с отравлениями учащихся 2 класса Чановской средней образовательной школы №2 <... Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики", - сообщает ведомство.

В прокуратуре уточнили, что 20 мая 13 малолетних детей поступили в приемный покой Чановской районной больницы, где им поставили диагноз "отравление ядовитым веществом (крысиный яд)". "Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сейчас, по информации регионального Минздрава, состояние детей удовлетворительное, они остаются под наблюдением врачей. Также проверку по факту отравления детей проводит СУ СК по Новосибирской области.