Полиция Москвы начала проверку из-за кражи знака "Запрещено разговаривать с незнакомцами"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после кражи знака "Запрещено разговаривать с незнакомцами" на Патриарших прудах в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В отдел полиции по Пресненскому району поступило заявление от женщины 1978 года рождения о том, что в сквере "Патриаршие пруды" неизвестный украл знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами". По факту случившегося начата доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

Знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами" впервые появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года. На нем изображены три силуэта героев романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Именно на Патриарших прудах начинается действие романа. Надпись представляет собой слегка искаженное название первой главы романа ("Никогда не разговаривайте с неизвестными").

С момента первой установки знака его неоднократно воровали. Два дня назад знак снова разместили на одной из аллей сквера, но вскоре его вновь украли. В понедельник исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова сообщала ТАСС, что музей-театр по факту исчезновения знака подал заявление в полицию. По ее словам, знак установили с одобрения властей.