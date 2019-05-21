Полиция задержала в Москве мужчину по подозрению в жестоком убийстве матери

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти собственной матери в столичном районе Солнцево. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Родниковой улице был найден труп женщины 1937 года с множественными гематомами и кровоподтеками лица. Вскоре сотрудники уголовного розыска в одной из соседних квартир задержали безработного 1970 года рождения, сына убитой. По имеющимся данным, он избил мать, после чего руками задушил ее и скрылся", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, однако никаких подробностей не сообщили. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").