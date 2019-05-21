Ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае превысил 15 млн рублей

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации, с начала пожароопасного сезона составил 15,7 млн рублей, что ниже потерь, понесенных за аналогичный период 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.

"По оперативной информации, предварительный ущерб от лесных пожаров составляет 15,7 млн рублей, затраты на их тушение - 29,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация с лесными пожарами в Забайкалье стабилизировалась, все крупные очаги потушены. По информации министерства на 14:00 местного времени (08:00 мск), в крае действуют два лесных пожара на общей площадью 105,5 га. В их тушении участвуют 88 человек, задействовано 16 единиц пожарной техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло свыше 290 лесных пожаров на общей площади 137 тыс. га - это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно сократился и объем ущерба.

С 27 апреля в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высокой опасностью возникновения возгораний. Жителям запрещено посещать леса.

В 2018 году пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта и продолжался до начала октября, при этом его активная фаза завершилась в июне. Тогда в регионе возникло 659 лесных пожаров, их общая площадь составила 350 тыс. га. Ущерб от пожаров тогда составил 54 млн рублей.