На юге Китая автомобиль сбил 13 пешеходов

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как автомобиль проехал на красный сигнал светофора и наехал на пешеходов в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении местной полиции.

"Во вторник в 08:50 по местному времени (03:50 мск - прим. ТАСС) в районе Тяньхэ города Гуанчжоу (административный центр провинции) автомобиль проехал на красный сигнал светофора и врезался в толпу людей и еще два автомобиля, в результате чего 13 человек получили ранения", - сказано в заявлении.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние двоих оценивается как тяжелое. Водитель транспортного средства, совершившего наезд на людей, задержан. Им оказалась женщина 45 лет. Детали происшествия выясняются.