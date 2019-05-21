Адвокат правозащитника Титиева подал в суд ходатайство об УДО

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Адвокат руководителя филиала правозащитной организации "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева подал в Шалинский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного, сообщается в группе правозащитного центра в Telegram.

"Оюб Титиев попросил об УДО. В минувшую среду, 15 мая, адвокат Петр Заикин подал в Шалинский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в интересах Титиева", - говорится в сообщении.

Приговор 18 марта 2019 года вынес Шалинский районный суд Чечни. Он приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".