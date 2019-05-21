Источник: задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша в рамках уголовного дела в отношении задержанного ранее министра строительства. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Дома и на работе прошли обыски. Задержан по делу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о деле о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона "Ростов-арена". По словам источника, Сидаш подозревается по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации от правоохранительных органов.

Сидаш - уроженец Казахстана, С 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.