Замминистра природных ресурсов Калмыкии арестован по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, его подозревают в получении взятки в виде незаконного оказания ему услуги на сумму 450 тыс. рублей. Об этом во вторник журналистам сообщили в Следственном комитете РФ.

"По материалам УФСБ России по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуги имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с июля 2018 по март 2019 годов подозреваемый получил от руководителей нефтедобывающих предприятий республики взятку в виде ежемесячной оплаты его проживания в арендуемом жилом помещении на сумму 450 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе.