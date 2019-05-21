Польский суд смягчил приговор раздевшимся у ворот Освенцима

ВАРШАВА, 21 мая. /ТАСС/. Окружной суд в Кракове во вторник смягчил вынесенный в 2018 году приговор молодым людям, которые два года назад разделись догола у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Несколько человек убили овцу, разделись догола и связали друг друга цепью у входа в концлагерь - ворот, на которых написано Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Полицейские оперативно задержали участников акции. Обвиняемые пояснили свои действия желанием бороться за мир во всем мире.

Ранее одного из организаторов акции Районный суд в Освенциме приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы за осквернение места памяти и убийство животного с особой жестокостью, второго - к одному году и двум месяцам тюрьмы. Другие 10 участников акции приговорены к штрафам и общественным работам. Среди них граждане Польши, Белоруссии и Германии.

Осужденные оспорили решение освенцимского суда, поэтому этим делом занялся суд высшей инстанции в Кракове. В результате двое главных организаторов приговорены к одному году и восьми месяцам лишения свободы соответственно, а также запрету в течение нескольких лет заводить домашних животных. Остальные фигуранты дела должны заплатить штраф в размере 7,5 тыс. злотых (около $2 тыс.). Этот приговор оспорить уже нельзя.

В новость были внесены изменения (10:52 мск) - передается с исправлением формулировки в заголовке и лиде - смягчил, также изменены сроки в четвертом абзаце.