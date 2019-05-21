Полиция Германии опровергла задержание лидера арт-группы "Война"

БЕРЛИН, 21 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Лидер арт-группы "Война" Олег Воротников не был задержан полицией ФРГ. Его всего лишь остановили в рамках одной из акций правоохранительных органов для проверки документов, сообщил во вторник корреспондент ТАСС представитель полиции федеральной земли Бранденбург.

"Это неправда, мы его не задерживали. Это не было арестом, он находится на свободе", - сказал он. По словам собеседника агентства, "во время одной из полицейских акций его остановили для проверки документов".

"О подробностях я не могу рассказать в силу немецкого закона о защите личных данных", - отметил представитель полиции, назвав твит арт-группы "уткой". "Вопрос нужно адресовать этой арт-группе. Видимо, существуют какие-то личные отношения между ним и тем, кто это написал", - добавил он.

В понедельник арт-группа "Война" сообщила, что Воротников арестован в Германии. Российская акционистская группа "Война" основана в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.