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Главу стройфирмы в Серпухове задержали в рамках дела о гибели трех рабочих на АЗС

Мужчина отказался от дачи показаний

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех рабочих в результате хлопка на недействующей автозаправочной станции в Серпухове. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, в рамках дела задержан гендиректор строительной организации.

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"Следственным отделом по Серпухову по результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти трех мужчин в результате хлопка паров бензина на автозаправочной станции, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан генеральный директор организации", - сообщили в ГСУ.

От дачи показания мужчина отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

20 мая при осуществлении сварочных работ было допущено нарушение требований безопасности, что привело к хлопку паров бензина в топливных емкостях, в результате чего на месте происшествия скончались трое рабочих и еще один мужчина был госпитализирован. По данным СК, для привлечения работ по ребрендингу АЗС был заключен договор строительного подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью.

В ходе осмотра места происшествия изъят сварочный аппарат. Следствием устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.

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