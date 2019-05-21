США выдали России обвиняемого в покушении на убийство

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в покушении на убийство, совершенном в 2016 году, экстрадирован из США. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

"Компетентные органы США депортировали в Россию гражданина Российской Федерации Владимира Третьякова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2016 года в деревне Ясная Поляна Тульской области Третьяков не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого. Однако потерпевший, несмотря на то, что нападавший стрелял в том числе в голову, остался жив, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Третьяков скрылся и в январе 2018 года был объявлен в международный розыск.

В июне того же года он был задержан на территории США. "Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами США, по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова", - отметили в Генпрокуратуре.