Бизнесмен осужден на восемь лет колонии за дачу взятки сотруднику УФСБ в Саратове

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Суд приговорил саратовского предпринимателя к восьми годам лишения свободы за попытку подкупить сотрудника УФСБ в Саратове, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ в распространенном сообщении.

"Предприниматель признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в особо крупном размере), ему назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В январе прошлого года предприниматель предложил сотруднику спецслужбы 5 млн рублей за то, чтобы он добился устранения с участков бизнесмена газовой инфраструктуры другой компании. Первый транш в размере 1 млн рублей предприниматель передал сотруднику УФСБ через посредника, после чего обоих задержали.