Мосгорсуд отменил приговор экс-полицейскому, осужденному за взятку от главы ОПГ Гагиева

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президиум Московского городского суда отменил приговор в отношении бывшего сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД России Вадима Шавлохова, осужденного на 9 лет колонии за получение взятки в размере 100 тыс. долларов от участников преступной группы. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Андрей Мишонов.

"Президиум Мосгорсуда отменил обвинительный приговор полковнику полиции Вадиму Шавлохову, который был осужден за взятку на 9 лет лишения свободы. Дело будет передано на новое рассмотрение", - сказал адвокат.

Мишонов уточнив, что его подзащитный уже отбывает наказание и будет этапирован из колонии в Москву.