Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Замруководителя Росрезерва Кирюхину, бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, генеральному директору субподрядной организации ООО "Нафтапремиум" Александру Безрукову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказала она.

Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Гаврилову и Уланину - в виде заключения под стражу. Во вторник Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Лазареву меры пресечения.