Суд в Чечне 31 мая рассмотрит ходатайство правозащитника Титиева об УДО

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Шалинский городской суд 31 мая рассмотрит ходатайство руководителя филиала правозащитной организации "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили ТАСС во вторник в инстанции.

"Материал поступил. Дата рассмотрения - 31 мая", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что адвокат Титиева подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО своего подзащитного. В марте 2019 года Шалинский райсуд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".