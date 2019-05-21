Сотрудников Kutuzoff Tower в Москве эвакуировали из-за возгорания кондиционера

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полная эвакуация сотрудников проведена в бизнес-центре Kutuzoff Tower на западе Москвы из-за возгорания кондиционера. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возможном возгорании в здании, расположенном по адресу: улица Ивана Франко, дом 8", - сказал собеседник агентства. В настоящее время из здания проведена полная эвакуация, эвакуировали 700 человек.

По словам собеседника агентства, на 20-м этаже здания произошло возгорание кондиционера, "площадь возгорания составила 2 кв. м". Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В результате инцидента пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России ТАСС подтвердили, что в здании по данному адресу произошло короткое замыкание в системе кондиционирования. "Сотрудники были эвакуированы, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения", - сообщили в столичном главке, отметив, что пожарные подразделения проверяют все этажи бизнес-центра.