Суд продлил арест трем предполагаемым соучастникам по делу Абызова

"Удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей в отношении Пелипасова, Ильичева и Русакова до 25 июля", - сказала судья Валентина Левашова.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 25 июля срок ареста председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, экс-гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву и замгендиректора ООО "Ру-ком" Максиму Русакову - фигурантам уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

В своем выступлении следователь отметил, что фигуранты на свободе могут подкупить свидетелей или потерпевших. "Свою вину фигуранты не признали. Вина доказана показанием свидетелей, они могут препятствовать следствию, скрываясь от суда и следственных органов. Могут предлагать выкуп потерпевшим и свидетелям для изменения ими своих показаний. Ходатайствую о продлении срока стражи обвиняемым до 25 июля", - сказал следователь.

Прокурор попросила суд удовлетворить ходатайство следственных органов. "Представленные материалы свидетельствуют о невозможности смягчения меры пресечения. Просьба следственных органов о продлении меры пресечения законное и обоснованное", - сказала прокурор.

Адвокаты обвиняемых предложили отпустить фигурантов под домашний арест, сославшись на несостоятельность обвинения и отсутствие материалов для продления ареста. "Это ходатайство совершенно не учитывает личности фигурантов. Следователи провели обыски, им никто не мешает расследовать, не обязательно, чтобы обвиняемые сидели в СИЗО. Я прошу в удовлетворении ходатайства следователя отказать", - сказала, в частности, адвокат Ильичева.

Басманный суд Москвы 23 мая рассмотрит ходатайство о продлении до 25 июля срока содержания под стражей Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Ранее Басманный суд арестовал шестерых фигурантов дела: Абызова, Пелипасова, Русакова, Ильичева, а также президента Новосибирской региональной федерации самбо и бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова, директора по экономике и финансам АО "РЭМИС" Галину Фрайденбер. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой").

В новость были внесены изменения (15:15 мск) — добавлена информация после второго абзаца.