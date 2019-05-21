{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова
Обновлено 

Суд продлил арест трем предполагаемым соучастникам по делу Абызова

Они останутся под стражей до 25 июля
Председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 25 июля срок ареста председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, экс-гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву и замгендиректора ООО "Ру-ком" Максиму Русакову - фигурантам уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей в отношении Пелипасова, Ильичева и Русакова до 25 июля", - сказала судья Валентина Левашова.

На эту тему
Уголовное дело в отношении экс-министра Михаила Абызова. Факты

В своем выступлении следователь отметил, что фигуранты на свободе могут подкупить свидетелей или потерпевших. "Свою вину фигуранты не признали. Вина доказана показанием свидетелей, они могут препятствовать следствию, скрываясь от суда и следственных органов. Могут предлагать выкуп потерпевшим и свидетелям для изменения ими своих показаний. Ходатайствую о продлении срока стражи обвиняемым до 25 июля", - сказал следователь.

Прокурор попросила суд удовлетворить ходатайство следственных органов. "Представленные материалы свидетельствуют о невозможности смягчения меры пресечения. Просьба следственных органов о продлении меры пресечения законное и обоснованное", - сказала прокурор.

Адвокаты обвиняемых предложили отпустить фигурантов под домашний арест, сославшись на несостоятельность обвинения и отсутствие материалов для продления ареста. "Это ходатайство совершенно не учитывает личности фигурантов. Следователи провели обыски, им никто не мешает расследовать, не обязательно, чтобы обвиняемые сидели в СИЗО. Я прошу в удовлетворении ходатайства следователя отказать", - сказала, в частности, адвокат Ильичева.

Басманный суд Москвы 23 мая рассмотрит ходатайство о продлении до 25 июля срока содержания под стражей Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Ранее Басманный суд арестовал шестерых фигурантов дела: Абызова, Пелипасова, Русакова, Ильичева, а также президента Новосибирской региональной федерации самбо и бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова, директора по экономике и финансам АО "РЭМИС" Галину Фрайденбер. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой").

В новость были внесены изменения (15:15 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
Мосгорсуд отменил приговор экс-полицейскому, осужденному за взятку от главы ОПГ Гагиева
По данным адвокат осужденного, это связано с тем, что во время вынесения приговора Вадиму Шавлохову в районном суде судья параллельно рассмотрела еще два дела, чем нарушила тайну совещательной комнаты
Читать полностью