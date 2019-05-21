Полиция и ФСБ задержали подозреваемых в похищении человека в Брянской области

ТАСС, 21 мая. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ по Брянской области во вторник задержали троих подозреваемых в похищении жителя Брянска, с родственника которого требовали выкуп. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ на своем официальном сайте.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия"). По подозрению в совершении преступления задержано трое мужчин", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 мая 2019 года злоумышленники похитили жителя Брянска, которого на машине доставили в Новозыбков и удерживали в одном из помещений, требуя от его родственников деньги. Задержание подозреваемых проведено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, добавляется в сообщении.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего, в интересах следствия подробности не разглашаются, в том числе и о сфере деятельности потерпевшего", - уточнили ТАСС в пресс-службе.