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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Суд оставил в силе арест восьми участников несанкционированных акций в Екатеринбурге

Другим восьми задержанным ранее Свердловский облсуд сократил сроки ареста с пяти - десяти суток до трех - пяти суток
Участники акции против строительства собора святой Екатерины 15 мая Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Участники акции против строительства собора святой Екатерины 15 мая
© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляции восьми участников несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма в Екатеринбурге, получивших административный арест сроком от пяти до 15 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Всего в областной суд было подано восемь апелляционных жалоб. По результатам их рассмотрения решения Верх-Исетского и Ленинского районных судов оставлены без изменения", - сказали в пресс-службе суда.

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что Свердловский облсуд сократил сроки административного ареста другим восьми участникам несанкционированных акций с пяти - десяти суток до трех - пяти суток.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. С момента начала протестов были задержаны 96 человек. 33 участника акции получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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