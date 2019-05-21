Суд оставил в силе арест восьми участников несанкционированных акций в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляции восьми участников несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма в Екатеринбурге, получивших административный арест сроком от пяти до 15 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Всего в областной суд было подано восемь апелляционных жалоб. По результатам их рассмотрения решения Верх-Исетского и Ленинского районных судов оставлены без изменения", - сказали в пресс-службе суда.