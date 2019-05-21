На Кубани эвакуировали 17 объектов из-за ложных сообщений о минировании

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели эвакуацию людей из 17 общественных объектов в пяти городах Кубани из-за поступивших угроз о минировании. Информация не подтвердилась, ведется проверка по факту поступления ложных сообщений, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Всего сегодня эвакуированы 17 объектов, среди них торговые центры, аэропорты, автовокзалы и ж/д вокзалы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация людей проводилась из аэропорта, двух вокзалов, торгового центра и пункта общественного питания в Геленджике, поступали сообщения о наличии опасных предметов на территории двух вокзалов в Крымске, в аэропорту, на вокзале, в ТЦ "Красная площадь" и в магазине косметики в Анапе. В Новороссийске людей эвакуировали из автовокзала, железнодорожного вокзала и трех торговых центров, в Абинске - из автовокзала.

"В результате кинологического обследования ничего опасного для жизни и здоровья граждан обнаружено не было. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативных мероприятий. По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.