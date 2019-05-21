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Полиция проверит информацию о запертом в клетке медведе на Ставрополье

Пользователи социальных сетей ранее сообщили о том, что животное держат в маленькой клетке, в антисанитарных условиях и без воды

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверят сообщения о медведе, запертом в тесной клетке под Пятигорском (Ставропольский край). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на территории базы отдыха под Пятигорском медведь заперт в клетке. Пользователи сообщали о том, что клетка слишком тесная для животного, медведь находится в антисанитарных условиях, а в миске у него нет воды.

"По данному факту в отделе МВД России по городу Пятигорску проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - уточняется в сообщении пресс-службы.

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