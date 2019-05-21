Диспетчеры сообщили о сильном сближении трех пассажирских самолетов над Литвой

ВИЛЬНЮС, 21 мая. /ТАСС/. Сближение авиалайнеров польской компании LOT (ЛОТ), турецкой Corendon и тунисской Nouvelair 20 апреля не представляло собой угрозу для безопасности. Об этом во вторник сообщила на своем сайте литовская авиадиспетчерская служба "Воздушная навигация".

"Согласно применяемым в ЕС правилам оценки авиационных происшествий, случившееся ни к авариям, ни к опасным инцидентам не относится", - утверждается в сообщении. Все три борта находились на высоте около 11 км, уточняет служба.

"Самолеты находились на удалении друг от друга в 5 км, вертикальный интервал составлял не менее 200 м", - отметила служба. Европейский стандарт эшелонирования на этой высоте равен 300 м. "Благодаря успешной работе автоматических систем и персонала на земле и в воздухе инцидента удалось избежать", - сказано в сообщении.

В новость были внесены изменения (18:02 мск) — передается в новой редакции.