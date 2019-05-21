В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске. Ему присвоен повышенный ранг сложности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Происходит горение цеха на площади 1,2 тыс. кв. м, объявлен ранг пожара номер два", - сказали в ведомстве.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 16 человек. Погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар начался в 18:31 (16:31 мск) в здании цеха по изготовлению пластиковых панелей ЗАО "Урал-пласт". "На месте пожара работают 60 человек и 14 единиц техники, в том числе 48 человек и 10 единиц техники от МЧС России", - добавили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (18:15 мск) - добавлены подробности.