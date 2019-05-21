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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела Калви

Филипп Дельпаль заявил о своей невиновности и заказном характере дела со стороны миноритариев банка "Восточный"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 июля срока содержания под стражей директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Представители защиты просили освободить Дельпаля под домашний арест в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности, а предполагаемый организатор схемы, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, уже освобожден из СИЗО.

Дельпаль в суде заявил о своей невиновности и заказном характере дела со стороны миноритариев банка "Восточный". "Это дело - гражданский, экономический спор, который был без всяких оснований переведен в уголовную плоскость", - заявил обвиняемый.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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