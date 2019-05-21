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СМИ: адвоката фигуранта дела об убийстве Карлова подозревают в причастности к терроризму

Как сообщает телеканал NTV, речь идет о юристе Эрдеме Семихе Йылдызе

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Анкары предъявила обвинения в причастности к деятельности вооруженной террористической организации адвокату одного из обвиняемых в убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщила во вторник телеканал NTV.

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По данным канала, в ходе расследования было установлено, что юрист Эрдем Семих Йылдыз использовал мобильное приложение ByLock для шифрования переписки. Этой программой, как заявляют в Анкаре, пользовались сторонники "террористической организации фетхуллахистов" (FETO) для подготовки и координации действий при попытке госпереворота в июле 2016 года. Когда Йылдыз узнал о расследовании в отношении него, он начал планировать побег за границу, однако силовики схватили его в одном из столичных ресторанов.

Следователи установили, что Йылдыз общался в приложении WhatsApp с другим адвокатом Эмине Курт Тугджу, которая также подозревается в причастности к FETO. Сам Йылдыз представлял ранее интересы Салиха Йылмаза, который, по версии следствия, отдал приказ сотруднику полиции Мевлюту Мерту Алтынташу приказ на убийство российского дипломата.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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ТурцияРоссияКарлов, Андрей Геннадьевич
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