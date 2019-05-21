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Неизвестные напали на главу одного из районов Нижегородской области

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления

ТАСС, 21 мая. Разбойное нападение совершено на главу местного самоуправления Богородского района Нижегородской области Константина Пурихова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Было совершено разбойное нападение на главу Богородского района Константина Пурихова", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Нижегородской области сообщили, что 21 мая в дежурную часть поступило сообщение о нападении на жителя Богородского района. "Поступило сообщение, что к нему в дом проникли неизвестные и, применив насилие, похитили денежные средства", - пояснили ТАСС в пресс-службе, не уточнив сумму похищенных денег.

"По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище"), возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - отметила собеседница агентства.

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РоссияНижегородская область
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